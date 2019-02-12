ЕВРАЗ подписал соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Качканарским городским округом

12 Февр. 13:03 2019-02-12T15:58:34+03:00

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ЕВРАЗ подписал соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией Качканарского городского округа (КГО). Документ в присутствии первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова скрепили подписями вице-президент, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, управляющий директор ЕВРАЗ КГОКа и ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев и Глава КГО Андрей Ярославцев.

Соглашения закрепляют условия сотрудничества ЕВРАЗа и администрации округа в рамках реализации масштабных проектов в Качканаре.

При поддержке ЕВРАЗа будет построена лыжная база и трассы на 3 - 5 км; разработан проект Дворца единоборств; передана в муниципальную собственность и реконструирована гостиница «Ванадий» с последующим перепрофилированием в многоквартирный дом для проживания медиков и учителей, приезжающих в Качканар; разработан оптимальный режим системы теплоснабжения Качканара; реализован ряд социальных проектов, направленных на развитие Качканарского городского округа.

Администрация городского округа гарантирует содействие повышению эффективности работы комбината, а также стабильность правовых и административных условий для инвестиций активного развития предприятия на территории округа.

- ЕВРАЗ всегда был социально-ответственной компанией, которая заинтересована в развитии городов. Для нас важно, в какой атмосфере живут сотрудники наших предприятий. Совместно с главой города мы разработали программу развития спортивных объектов. Здесь всегда был важен спорт, я помню, как в детстве приезжал сюда играть в футбол и мы устраивали настоящие баталии. В течение нескольких лет мы направим на развитие Качканара 175 млн рублей. В дальнейшем мы планируем подписать соглашение с правительством Свердловской области, - подчеркнул вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Документ подписывают Алексей Кушнарев и Андрей Ярославцев. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

- Развитие муниципальных образований региона - стратегическая задача, поставленная губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. На ситуацию в территориях влияют не только экономические тенденции, но решения градообразующих предприятий. ЕВРАЗ обеспечивает социальную стабильность в трудовом коллективе, поддерживает инфраструктурные объекты, что способствует развитию городов, - отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

- Я очень рад, что мы сможем создать благоприятные условия для занятий спортом в нашем городе, улучшить уровень медицинского обслуживания и образования, благодаря привлечению в Качканар специалистов, - сказал Глава КГО Андрей Ярославцев.

В этот же день Управляющий директор ЕВРАЗ КГОКа и ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев и главы городов Качканар и Нижняя Тура Андрей Ярославцев и Алексей Стасенок подписали еще два соглашения о взаимном сотрудничестве в вопросах развития Гусевогорского и Собственно-Качканарского месторождений титаномагнетитовых руд.

Соглашения предусматривают взаимодействие сторон при разработке программ социальной, производственной и природоохранной деятельности ЕВРАЗ Качканарского ГОКа. Согласно документам, комбинат обеспечит финансирование приоритетных направлений социально-экономического развития Качканарского городского округа, а также в течение пяти лет поддержит реализацию необходимых Нижнетуринскому городскому округу социальных проектов.

- В ближайшее время мы начнем в Качканаре разработку нового Собственно-Качканарского месторождения, и нам очень важна поддержка городских и областных властей в этом вопросе. Мы хотим, чтобы молодежь оставалась в городе и приходила к нам работать, - сказал управляющий директор ЕВРАЗ КГОКа и ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.

Ежегодно комбинат направляет около 500 млн рублей на реализацию социально-экономических проектов Качканарского округа и соседних территорий. С 2013 года горнодобывающий комбинат трижды становился лучшим благотворителем среди предприятий горнорудной промышленности области.

ИСТОЧНИК KP.RU