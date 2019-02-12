Мэрии Екатеринбурга предложили способ избавиться от нелегальных стоянок

12 Февр. 12:47 2019-02-12T16:10:31+03:00

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На заседании Гордумы 12 февраля депутат Константин Киселев предложил сократить охранные зоны возле промышленных предприятий, чтобы их можно было отдать под застройку.

- У нас в городе есть реальная проблема с охранными зонами промышленных предприятий, которые чрезмерно расширены. Что планирует ваш комитет, чтобы эти зоны уменьшались, для того, чтобы эти зоны входили в городской оборот? - спросил Киселев у заместителя мэра по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Бирюлина.

В ответ представитель мэрии заявил, что в марте прошлого года Федеральным правительством было принято Постановление № 222 о порядке установления санитарно-защитных зон. Там есть два случая: когда само предприятие, являющееся источником загрязнения, в течение года обязано само установить санитарно-защитную зону. Либо если предприятие не хочет этого делать, но санзона ограничивает развитие близлежащих участков.

Константин Киселев попросил не уродовать городФото: Алексей БУЛАТОВ

- В этом случае сосед имеет право осуществить замеры, обратиться в Роспотребнадзор с пакетом документов и вести работы по сокращению санзоны. Это требует затрат. То есть это принято, но официального порядка реализации на федеральном уровне не принято. Поэтому мэрия пока ничего не должна делать в этом направлении, - заявил Бирюлин.

Таким образом, сегодня есть сама идеологи процесса: есть источник загрязнения, который нужно ограничить, есть сосед, который имеет право расширяться. Но нет отработанного механизма действия, пояснили «Комсомолке» в мэрии.

В ответ Константин Киселев призвал продолжать работу в этом направлении.

- Эти охранные зоны часто уродуют лицо города. Там появляются несанкционированные гаражи и стоянки. Давайте ваш комитет продумает меры, которые можно применить в рамках действующего законодательства для того, чтобы воздействовать на предприятия, которые не хотят уменьшать охранные зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU