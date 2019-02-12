2019-02-12T11:55:15+03:00
Недвижимость

В центре Екатеринбурга из-за коммунальной аварии в десятках домов остыли батареи

Восстановить теплоснабжение обещают к 23:00
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Специалисты пообещали, что температура в квартирах не опустится ниже нормативных +20Специалисты пообещали, что температура в квартирах не опустится ниже нормативных +20Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге несколько десятков домов на улице Красноармейская попали в эпицентр коммунальной аварии - на одном из трубопроводов произошла разгерметизация. Правда, не все так страшно и серьезно. Специалисты заверили, что на время ремонта не будут отключать отопление и горячую воду.

- На период ремонта отопление и горячее водоснабжение будут подаваться со сниженными параметрами: температура воды составит +50 градусов, - сказали в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании. - На месте работают 12 специалистов, задействованы шести единиц спецтехники. Восстановление герметизации и параметров теплоснабжения планируется завершить до 23:00.

Повреждение было обнаружено во время очередной проверки. Оказалось, что участок сети, успешно прошедший перед зимой опрессовки, не выдержал сильных перепадов температур.

Учитывая, что на улице -5 градусов, специалисты пообещали, что при подачи тепла и горячей воды с обратного трубопровода температура в квартирах не опустится ниже нормативных +20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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