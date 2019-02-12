В Екатеринбурге стартовал прием заявок на «Ночь музеев»

12 Февр. 11:31 2019-02-12T16:14:23+03:00

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В Екатеринбурге начался первый этап мультикультурного проекта «Ночь музеев» - прием заявок. Их можно будет подавать до 10 мая через электронную форму на официальном сайте акции. Стать участниками «Ночи музеев» могут все заинтересованные площадки музейной направленности.

- Главной темой на этот раз станет Год театра. Дополнительной темой - 140-летие со дня рождения знаменитого уральского писателя Павла Бажова. Отметим, что Екатеринбург - это единственный город, где в рамках «Ночи музеев» создается главная площадка проекта - инфоцентр: там, на площади возле Воднапорной башни, можно получить всю справочную информацию о проекте и провести время всей семьей, - рассказали организаторы.

«Ночь музеев» пройдет в Екатеринбурге с 18 на 19 мая. В этом году акция выпадает на сам праздничный день, поэтому в свое обычное время - до 18:00 - государственные, муниципальные и ведомственные музеи будут принимать посетителей бесплатно. Таким образом, традиция дарить свободный вход всем желающим в Международный день музеев распространится на дневную детскую программу, которую бесплатно могут посетить и взрослые.

ИСТОЧНИК KP.RU