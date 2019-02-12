2019-02-12T16:15:12+03:00
Общество

В Екатеринбурге ищут серийного угонщика дорогих иномарок

Общая стоимость украденных машин составила восемь миллионов рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Полиция Екатеринбурга ищет серийного угонщика дорогих иномарок. За год мужчина украл Toyota Land Cruiser 200, Lexus LX 570, Lexus NX 200 и Infinity FX30D. Сумма общего ущерба составила порядка восьми миллионов рублей.

Все автомобили, кроме Infinity, злоумышленник успел продать. Последнюю иномарку сыщикам удалось вернуть владельцу. В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

- Приметы разыскиваемого: худощавое телосложение, рост 170 - 180 сантиметров, на вид около 30 лет, волосы короткие темные, глаза карие. По некоторым данным, мужчина может скрываться в Москве, Екатеринбурге либо других городах Свердловской области, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении угонщика, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343) 263-17-03 (следствие), (343)294-14-94 (дежурная часть) либо 02. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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