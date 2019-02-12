В Екатеринбурге ищут серийного угонщика дорогих иномарок
Полиция Екатеринбурга ищет серийного угонщика дорогих иномарок. За год мужчина украл Toyota Land Cruiser 200, Lexus LX 570, Lexus NX 200 и Infinity FX30D. Сумма общего ущерба составила порядка восьми миллионов рублей.
Все автомобили, кроме Infinity, злоумышленник успел продать. Последнюю иномарку сыщикам удалось вернуть владельцу. В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск.
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
- Приметы разыскиваемого: худощавое телосложение, рост 170 - 180 сантиметров, на вид около 30 лет, волосы короткие темные, глаза карие. По некоторым данным, мужчина может скрываться в Москве, Екатеринбурге либо других городах Свердловской области, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении угонщика, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343) 263-17-03 (следствие), (343)294-14-94 (дежурная часть) либо 02. Конфиденциальность гарантируется.
ИСТОЧНИК KP.RU