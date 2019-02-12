В Артинском районе во время пожара погиб 3-летний малыш

12 Февр. 10:32 2019-02-12T16:16:21+03:00

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В деревне Конево Артинского района произошел пожар в частном доме, где проживала многодетная семья. Изначально ничего не предвещало беды. Женщина воспитывала трех маленьких детей одна, поэтому, чтобы иметь возможность выйти на работу, периодически оставляла малышей с дедом.

К сожалению, в этот раз все закончилось трагедией. Вечером неожиданно начался пожар, за считанные минуты в огне оказались как надворные постройки так и жилой дом. При обнаружении возгорания дедушка бросился спасать внуков, однако вытащить из пожара успел только двоих.

- В доме находились трое детей: шести, трех и двух лет. За ними присматривал 58-летний мужчина. Тело среднего внука было обнаружено во время тушения пожара, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Семья на учете как неблагополучная не состоит.

По факту трагедии Следственный комитет начал проверку. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, ведутся опросы членов семьи, их родственников и знакомых.

Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем или неисправности электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU