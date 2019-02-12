2019-02-12T16:17:12+03:00
Общество

В уральской деревне старшая по дому обокрала соседей, потратив 280 тысяч, отложенных на капремонт

Искупать вину женщине придется трудотерапией
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В деревне Чусовляны Ирбитского района на скамье подсудимых оказалась председатель многоквартирного дома. Наталью Чекину признали виновной в хищении вверенных ей соседских денег.

Три года женщина исправно выполняла функции руководителя-хозяйственника, пока компания «Т2-Мобайл» не решила поставить на крыше дома вышку сотовой связи. Фирма заключила с жильцами договор, по которому за регулярную плату на 11 месяцев арендовала часть крыши. Полученную сумму соседи планировали потратить на ремонт, но не тут-то было.

- Чекина, зная, что перечисленные средства принадлежат собственникам жилых помещений, с помощью услуги «онлайн-банк» перевела на свою банковскую карту более 280 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Вину женщина признала и частично возместила ущерб.

Суд назначил Наталье Чекиной 220 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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