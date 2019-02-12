2019-02-12T16:19:06+03:00
Происшествия

Четверо в больнице: в Екатеринбурге машина такси врезалась в пассажирский микроавтобус

Легковушка вылетела на встречную полосу
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге ранним утром на улице Бебеля в ДТП серьезно пострадали четыре человека. В 4:30 автомобиль такси «Хендай-Солярис» выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом «Луидор».

Во время аварии в такси кроме водителя находились еще три пассажира. Правда, они были не клиентами мужчины, а его родственниками. Все четверо с ушибами и травмами различной степени тяжести были доставлены в 23-ю больницу.

- За рулем «Хендай-Солярис» находился мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 23 года. На месте происшествия сотрудниками ГИБДД проведены все необходимые замеры, составлены процессуальные документы, опрошены участники и очевидцы столкновения, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Причины ДТП будут установлены в ходе дознания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Она была варварски срезана»: мэр Екатеринбурга вернет Краснознаменную группу на Плотинку
Росгвардия прекратила действие лицензии «СОВЫ»
Екатеринбург атакуют «мусорные мошенники»
Цена вопроса – 2 миллиона: в Екатеринбурге за взятку задержан высокопоставленный силовик
Абоненты Tele2 пожертвовали на проекты в сфере детства более 5 миллионов рублей
Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
«Мы в плей-офф»: в екатеринбургском метро открылась фотовыставка ХК «Автомобилист»
Свердловчане украли газ на миллион рублей
В поселке Лобва многодетный отец-ревнивец убил свою жену
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБом»
В Нижнем Тагиле бывшего зэка будут судить за взятие вымышленных заложников
В Екатеринбурге приставы забрали Nissan у автоледи, задолжавшей по кредитам 430 тысяч
Коммунальная авария в Сухом Логу ликвидирована
Перевал Дятлова вошел в первую тройку научно-познавательного туризма
В Первоуральске черный лесоруб убил помощника, случайно завалив на него одно из деревьев
В Нижнем Тагиле поймали наркокурьера в носках, набитых героином
Суд оставил безнаказанным мастера работ, из-за которого на Уралмаше монтажнику оторвало ногу