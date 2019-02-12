Четверо в больнице: в Екатеринбурге машина такси врезалась в пассажирский микроавтобус
В Екатеринбурге ранним утром на улице Бебеля в ДТП серьезно пострадали четыре человека. В 4:30 автомобиль такси «Хендай-Солярис» выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом «Луидор».
Во время аварии в такси кроме водителя находились еще три пассажира. Правда, они были не клиентами мужчины, а его родственниками. Все четверо с ушибами и травмами различной степени тяжести были доставлены в 23-ю больницу.
- За рулем «Хендай-Солярис» находился мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 23 года. На месте происшествия сотрудниками ГИБДД проведены все необходимые замеры, составлены процессуальные документы, опрошены участники и очевидцы столкновения, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Причины ДТП будут установлены в ходе дознания.
ИСТОЧНИК KP.RU