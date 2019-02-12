2019-02-12T16:21:24+03:00
Спорт

«Автомобилист» одержал победу над «Торпедо» и досрочно выиграл дивизион Харламова

А Найджел Доус поставил свой личный рекорд нападающего
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ХК«Автомобилист»Фото: ХК«Автомобилист»
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Невероятный матч в Екатеринбурге провели игроки «Автомобилиста» и нижегородского «Торпедо». Хоккеисты устроиил для болельщиков настоящий праздник. Еще бы! Не каждый матч увидишь 11 голов! Ледовый поединок выдался тяжелым, особенно для «шоферов», хозяевам пришлось трижды отыгрываться.

Фото: ХК«Автомобилист»

Фото: ХК«Автомобилист»

На 16-й минуте гости открыли счет, реализовав большинство, но незадолго до перерыва Евгений Грачев забил ответный гол. В самом начале второго периода «Торпедо» забросили еще две шайбы, в то время «Автомобилист» отличился только единожды - в лице Ивана Вишневского - 3:2.

Когда нижегородцы забили четвертый гол, Якуба Коваржа в воротах сменил Андрей Макаров. После чего игра заметно пошла в гору. Дэн Секстон отправил в ворота противника третью шайбу, Денис Казионов в большинстве сравнял счет, а Евгений Грачев вывел команду вперед, оформив дубль - 4:5.

Фото: ХК«Автомобилист»

Фото: ХК«Автомобилист»

На старте третьего периода Коварж вновь вернулся в «калитку», так как Макаров получил травму. На 50-й минуте Найджел Доус забросил шестую шайбу, которая принесла ему 65-е очко и позволила установить личный рекорд нападающего. Гости до конца матча успели сократить отставание до минимума, но победа осталась за екатеринбуржцами.

- Неплохо играли на пятаке, голы забили и с помехой, и с добивания. То, чего мы добивались весь сезон, сегодня это выстрелило, - прокомментировал главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. - В атаке все было хорошо, но оборону нужно еще подтянуть.

Фото: ХК«Автомобилист»

Фото: ХК«Автомобилист»

Победа над нижегородской командой позволила «Автомобилисту» досрочно выиграть дивизион Харламова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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