2019-02-11T17:05:55+03:00
Общество

Халк или Франкенштейн? В Башкирии появилась нелепая копия памятника «Черный тюльпан»

Его установили к 30-летнию вывода войск из Афганистана
Олег Галимов
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В башкирском городе Салавате появился памятник к 30-й годовшине вывода войск из Афганистана. На деньги местного градообразующего предприятия был установлен памятник павшим войнам, который практически полностью копирует мемориал «Черный тюльпан» в Екатеринбурге.

Многие жители посчитали его оскорбительным и «неудачной копией» того, что установлено на Урале. Одним он напомнил чудовище Франкенштейна, а для кого-то и мутанта Халка.

Так выглядит оригинал памятника в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так выглядит оригинал памятника в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это примитивная, топорная работа. Создается впечатление, что скульптуру сделал пьяный дядя Вася в гараже при свете одинокой, тусклой лампочки. А еще возмущает то, что на эскизе он выглядел совершенно по-другому: красивый, аккуратный, с высокой детализацией, а вышло так, – пишут пользователи социальных сетей.

СПРАВКА «КП»

Черный тюльпан - мемориал уральским воинам интернационалистам погибшим в Афганистане и воинам погибшим в Чечне. Художественная идея памятника - стилизованное пространство грузового военно-транспортного самолёта, перевозившего на Родину тела погибших солдат и офицеров. Такие самолеты сами «афганцы» называли «Черными тюльпанами».

В центре композиции - фигура сидящего солдата с автоматом, вокруг которого установлены имитирующие каркас фюзеляжа самолёта металлические пилоны с именами уральцев, погибших во время боевых действий в Афганистане.

Памятник изготовлен из металла со специальным покрытием. Вес центральной фигуры памятника - 4,5 тонны, высота - 4,7 метра. На десяти пилонах памятника 240 фамилий свердловчан, погибших в Афганистане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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