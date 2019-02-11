2019-02-11T17:03:38+03:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга попросила Роспотребнадзор допускать детей без прививок в школы

Ранее утром разгневанные родители пришли в администрацию города с детьми, которых не пустили ни в садик, ни в школу
Данил СВЕЧКОВ
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Родители детей, которых не пустили в образовательные учреждения, считают, что эта ситуация «нарушает Конституцию».Родители детей, которых не пустили в образовательные учреждения, считают, что эта ситуация «нарушает Конституцию».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге уменьшается число заболевших гриппом и ОРВИ. В связи с этим в мэрии решили, что можно бы и ослабить меры предосторожности в школах. Всю прошлую неделю дети в школу не ходили из-за карантина. Затем, в пятницу, власти объявили, что отныне ходить будут только те дети, у кого есть прививка. Из-за этого в понедельник утром мэрию «штурмовали» родители, чьих детей не пустили ни в садик, ни в школу. В итоге чиновники решили попросить Роспотребнадзор отменить "специальные профилактические мероприятия".

- На сегодняшний день по данным статистики, уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом снизился, - поясняет Дмитрий Баранов, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики. - Понимая обеспокоенность родителей, мы предлагаем рассмотреть вопрос о частичной отмене дополнительных профилактических мероприятий – речь идет о допуске детей без прививок в образовательные учреждения, для того, чтобы дети могли в полную силу втянуться в учебный процесс.

Добавим, что количество заболевших за прошлую неделю в Екатеринбурге уменьшилось на 6000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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