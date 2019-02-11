Главная противница Александра Новикова по «Бухте Квинс» заплатит штраф в 100 тысяч рублей

11 Февр. 16:58 2019-02-11T16:58:18+03:00

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В Екатеринбурге мировой суд Ленинского районного суда признал виновной председателя ПЖСК «Бухта Квинс» Зилю Булатову по статье «Неисполнение решения суда», приговорив женщину к 100 тысячам рублей штрафа.

Как выяснилось, Булатова не исполнила решения суда от 12 ноября 2013 года, 13 ноября 2014 года и 7 июня 2016 года. Женщина должна была вернуть больше 6 миллионов рублей трем пайщикам, которые вышли из состава членов жилищного кооператива. Также кооператив должен был заплатить 154 тысячи рублей одного из частных фирм, но не сделал этого.

Зиля Булатова не только не исполнила все три решения суда, но и стала препятствовать этому. Так, на внеочередном общем собрании пайщиков женщина заявила, что деньги людей будут принудительно списаны со счета кооператива, поэтому их нужно перечислять на ее личный счет, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

После этого женщина получила почти полмиллиона рублей наличными, а также 303 тысячи рублей на свой счет. Далее обвиняемая распоряжалась деньгами по своему усмотрению. Это привело к уголовному делу.

Напомним, что несколько лет в судах Екатеринбурга шла ожесточенная борьба одного из застройщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» Александра Новикова и пайщиков под предводительством Зили Булатовой, которые с 2012 года ждали свои квартиры в поселке. В итоге только в 2019 году были получены все необходимые для сдачи дома документы и ключи передали людям.

ИСТОЧНИК KP.RU