2019-02-11T16:58:18+03:00
Общество

Главная противница Александра Новикова по «Бухте Квинс» заплатит штраф в 100 тысяч рублей

Зиля Булатова ранее не исполнила решение суда
Лев Истомин
Поделиться:
Комментарии: comments1
Поселок строили семь лет. Фото: скан с видеоПоселок строили семь лет. Фото: скан с видео
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге мировой суд Ленинского районного суда признал виновной председателя ПЖСК «Бухта Квинс» Зилю Булатову по статье «Неисполнение решения суда», приговорив женщину к 100 тысячам рублей штрафа.

Как выяснилось, Булатова не исполнила решения суда от 12 ноября 2013 года, 13 ноября 2014 года и 7 июня 2016 года. Женщина должна была вернуть больше 6 миллионов рублей трем пайщикам, которые вышли из состава членов жилищного кооператива. Также кооператив должен был заплатить 154 тысячи рублей одного из частных фирм, но не сделал этого.

Зиля Булатова не только не исполнила все три решения суда, но и стала препятствовать этому. Так, на внеочередном общем собрании пайщиков женщина заявила, что деньги людей будут принудительно списаны со счета кооператива, поэтому их нужно перечислять на ее личный счет, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

После этого женщина получила почти полмиллиона рублей наличными, а также 303 тысячи рублей на свой счет. Далее обвиняемая распоряжалась деньгами по своему усмотрению. Это привело к уголовному делу.

Напомним, что несколько лет в судах Екатеринбурга шла ожесточенная борьба одного из застройщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» Александра Новикова и пайщиков под предводительством Зили Булатовой, которые с 2012 года ждали свои квартиры в поселке. В итоге только в 2019 году были получены все необходимые для сдачи дома документы и ключи передали людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Она была варварски срезана»: мэр Екатеринбурга вернет Краснознаменную группу на Плотинку
Росгвардия прекратила действие лицензии «СОВЫ»
Екатеринбург атакуют «мусорные мошенники»
Цена вопроса – 2 миллиона: в Екатеринбурге за взятку задержан высокопоставленный силовик
Абоненты Tele2 пожертвовали на проекты в сфере детства более 5 миллионов рублей
Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
«Мы в плей-офф»: в екатеринбургском метро открылась фотовыставка ХК «Автомобилист»
Свердловчане украли газ на миллион рублей
В поселке Лобва многодетный отец-ревнивец убил свою жену
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБом»
В Нижнем Тагиле бывшего зэка будут судить за взятие вымышленных заложников
В Екатеринбурге приставы забрали Nissan у автоледи, задолжавшей по кредитам 430 тысяч
Коммунальная авария в Сухом Логу ликвидирована
Перевал Дятлова вошел в первую тройку научно-познавательного туризма
В Первоуральске черный лесоруб убил помощника, случайно завалив на него одно из деревьев
В Нижнем Тагиле поймали наркокурьера в носках, набитых героином
Суд оставил безнаказанным мастера работ, из-за которого на Уралмаше монтажнику оторвало ногу