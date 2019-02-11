2019-02-12T07:19:40+03:00
Общество

Средний Урал поставил региональный рекорд по надою молока

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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За год надой от одной коровы вырос на 323 килограммаЗа год надой от одной коровы вырос на 323 килограммаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Агропромышленный комплекс Свердловской области поставил рекорд по надою молока. На одну корову он составляет 20 килограммов 50 граммов. Такой результат имеют лишь 12 регионов России.

- Увеличить производство молока позволяют качественные корма, применение современных технологий в животноводстве, улучшение генетических качеств уральских животных, - рассказал министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярев.

В 2018 году в хозяйствах области было надоено 736 тысяч тонн молока, что на 18,8% больше показателя 2017-го. А надой от одной коровы вырос на 323 килограмма. Кроме того, регион является одним из лидеров и по производству готовой молочной продукции.

- Свердловская область занимает 6 место в России по выпуску цельномолочной продукции и потреблению цельномолочного молока и кисломолочных продуктов. Также мы занимаем 4 место по производству творога. Самое главное, наш регион славится содержанием в общем объеме молока высшего сорта, - сказал председателя Союза производителей молока Игорь Пехотин.

В настоящий момент Свердловская область занимает 1 место в УрФО и 8 в России по производству молока, 1 место в УрФО и 6 в РФ - по надою молока, 2 место в УрФО и 5 место в РФ - по производству яиц, 2 место в УрФО и 16 в стране - по производству мяса птицы, 2 место в УрФО и 17 в РФ - по производству мяса свиней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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