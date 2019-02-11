Средний Урал поставил региональный рекорд по надою молока
Агропромышленный комплекс Свердловской области поставил рекорд по надою молока. На одну корову он составляет 20 килограммов 50 граммов. Такой результат имеют лишь 12 регионов России.
- Увеличить производство молока позволяют качественные корма, применение современных технологий в животноводстве, улучшение генетических качеств уральских животных, - рассказал министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярев.
В 2018 году в хозяйствах области было надоено 736 тысяч тонн молока, что на 18,8% больше показателя 2017-го. А надой от одной коровы вырос на 323 килограмма. Кроме того, регион является одним из лидеров и по производству готовой молочной продукции.
- Свердловская область занимает 6 место в России по выпуску цельномолочной продукции и потреблению цельномолочного молока и кисломолочных продуктов. Также мы занимаем 4 место по производству творога. Самое главное, наш регион славится содержанием в общем объеме молока высшего сорта, - сказал председателя Союза производителей молока Игорь Пехотин.
В настоящий момент Свердловская область занимает 1 место в УрФО и 8 в России по производству молока, 1 место в УрФО и 6 в РФ - по надою молока, 2 место в УрФО и 5 место в РФ - по производству яиц, 2 место в УрФО и 16 в стране - по производству мяса птицы, 2 место в УрФО и 17 в РФ - по производству мяса свиней.
ИСТОЧНИК KP.RU