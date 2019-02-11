2019-02-11T15:35:51+03:00
Общество

«Буду говорить правду, даже если она горькая»: Ольга Глацких покинула пост и завела Instagram

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Делиться своими мыслями и мнением бывшая чиновница будет в специально созданном для этого аккаунтеДелиться своими мыслями и мнением бывшая чиновница будет в специально созданном для этого аккаунтеФото: Алексей БУЛАТОВ
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С сегодняшнего дня экс-начальник Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких не чиновник. И по собственному признанию олимпийской чемпионки, теперь она может ничего не бояться и говорить публично все, что думает.

Делиться своими мыслями и мнением бывшая чиновница будет в Instagram, который специально для этого и завела.

- В какой-то момент, дойдя до очередной взятой вершины, ты понимаешь, что пришло время перемен. Но важно при этом не изменять себе, своим словам - это моё, Ольги Глацких, жизненное кредо! - говорится в первой и пока единственной записи аккаунта. - Мой характер был сформирован в борьбе за чемпионские медали. Я всегда буду говорить правду - даже если она горькая. Здесь вы сможете эту правду читать.

В конце поста Ольга Глацких еще раз извинилась за «прославившую» ее фразу о том, что государство народу ничего не должно и вообще не просило нас рожать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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