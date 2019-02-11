2019-02-11T14:58:01+03:00
Происшествия

В Невьянске 79-летний дед убил бывшую жену сына и ее брата

Остаток жизни пенсионер может провести за решеткой
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: СУ СКР по Свердловской областиФото: СУ СКР по Свердловской области
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Месный 79-летний житель Невьянска может провести последние годы жизни в тюрьме. Пожилого мужчину обвиняют в убийстве двух человек.

В роковой день пенсионер пьянствовал вместе с 58-летней бывшей женой сына и ее старшим братом. Во время застолья мужчины разругались, после чего 64-летний бывший родственник ударил обвиняемого бутылкой по голове.

Не стерпев обиды, дед схватил нож и ударил им обидчика и его сестру. Осознав, что он натворил, пенсионер пришел в полицию с повинной явкой.

- От полученных колото-резаных повреждений мужчина и женщина скончались спустя незначительное время на месте происшествия, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Обвиняемому грозит от 8 до 20 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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