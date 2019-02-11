2019-02-11T14:37:27+03:00
Общество

Житель Новой Утки в одиночку потушил трансформаторную подстанцию, питающую весь поселок

Энергообъект специально поджег его земляк
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Мужчина закидал очаг возгорания снегомМужчина закидал очаг возгорания снегомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Новой Утки в прямом смысле спас свой поселок от замерзания. Ночью здесь загорелась трансформаторная подстанция, снабжающая электроэнергией котельную, которая, в свою очередь, обогревает весь населенный пункт.

Все жители в это время уже мирно спали. К счастью, в это время мимо проходил мужчина, задержавшийся в гостях. Не дожидаясь помощи, он начал закидывать очаг возгорания снегом и в одиночку потушил пожар.

- Тем самым он обезопасил стратегический объект. Из-за пожара без тепла и света могла остаться вся Новая Утка, - рассказал начальник Новоуткинского участка АО «Облкоммунэнерго» Сергей Ошурков. - Позже выяснилось, что подстанцию подожгли намеренно. Злоумышленник уже задержан.

Им оказался другой местный житель Новой Утки. Этой ночью мужчина был «в ударе» и в общей сложности поджег три трансформаторных подстанции. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Хулиган может отделаться крупным штрафом или трудотерапией, а может сесть за решетку на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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