«Не отдадим»: «Лыжня России» будет проходить в Нижнем Тагиле до 2022 года

СЕГОДНЯ 12:19 2019-02-11T12:21:41+03:00

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Нижний Тагил заберет у Екатеринбурга право проведения «Лыжни России» еще на три года. Самая масштабная всероссийская гонка будет проходить на полигоне «Старатель» до 2022 года.

- Не отдадим! Губернатор отметил, что до юбилея Нижнего Тагила всероссийская лыжная гонка точно будет проходить у нас. Будем и дальше доказывать, что мы можем проводить мероприятия такого уровня достойно! - написал в Instagram мэр Танкограда.

Ранее главная областная трасса соревнований располагалась в Екатеринбурге возле Экспо-центра. Но в этом году рядом началось строительство Конгресс-холла и гонку пришлось перенести.

ИСТОЧНИК KP.RU