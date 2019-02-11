В Екатеринбурге на 2,5 месяца подешевеет проезд в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 11:42 2019-02-11T11:47:11+03:00

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Сбылась мечта екатеринбургских пасажиров - в городе подешевеет проезд в муниципальном общественном транспорте. Теперь билет будет стоить не 28 рублей, а 24. Правда, как обычно, бочка меда не обходится без ложки дегтя.

Во-первых, пониженная стоимость будет действовать 2,5 месяца - с 11 февраля до 30 апреля. Во-вторых, сэнокономить на проезде в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро смогут только держатели бесконтактных карт «Мир». Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно приложить карту любого банка к валидатору, после чего с нее будет списана сумма за проезд со скидкой.

- Жители Екатеринбурга активно пользуются картами «Мир». За прошлый год ими расплачивались 3,3 миллиона раз. Мы продолжаем работу над внедрением полезных и выгодных сервисов для наших держателей. Однако мало предложить современные технологии, гораздо важнее дать возможность применять их в повседневной жизни, - отмечает директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова. - Теперь держатели карт «Мир» смогут без лишних хлопот сэкономить при ежедневных поездках и вместе с этим оценить удобство безналичной оплаты на общественном транспорте.

Отметим, карты «Мир» принимаются в оплату за проезд в общественном транспорте Екатеринбурга с июня 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU