Остался без связи: пассажир «Кольцово» пытался вывезти два чемодана деталей для мобильников

СЕГОДНЯ 11:15 2019-02-11T11:18:09+03:00

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В аэропорту «Кольцово» таможенники задержали пассажира, пытавшегося незаконно вывезти за границу два чемодана деталей и аксессуаров для мобильных телефонов.

Мужчина собирался лететь из Екатеринбурга в Баку и спокойно проследовал в «зеленый коридор», однако интроскоп показал, что содержимое багажа тянет на административный протокол.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В чемоданах оказалось около трехсот комплектующих, порядка ста сменных экранов и столько же чехлов, плюс десятки аккумуляторов. Таможенникам житель Азербайджана объяснил, что владеет магазином в Перми, а детали вывозил за границу как бракованные.

Сейчас багаж отправлен на экспертизу для определения стоимости. Кроме того, таможенники запросят информацию у правообладателей товарных знаков, чтобы определить подлинность товаров.

- По законодательству без декларирования иностранцы могут перевозить не более двух мобильных телефонов. Но здесь явно видно, что это товарная партия. За недекларирование предпринимателя ждет штраф в размере от половины до двукратного превышения стоимости товара, - рассказал начальник таможенного поста Аэропорт «Кольцово» Дмитрий Шишкин. -Это будет зависеть от того, как часто летал гражданин. Если он предприниматель и постоянно выезжает за рубеж, то он должен быть знаком с таможенными правилами.

ИСТОЧНИК KP.RU