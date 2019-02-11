2019-02-11T10:18:39+03:00
Общество

В Тавде прокуратура заставила руководство МУПа выплатить сотрудникам 9,5 миллионов рублей

В течение двух месяцев зарплату не получали 314 человек
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тавде прокуратура помогла работникам МУП «Тавдинские инженерные системы» наконец-то получить свою зарплату. В конце прошлого года выплаты вдруг приостановились, в результате чего 314 человек недополучили 9,6 миллиона рублей.

С мертвой точки дело сдвинулось только после вмешательства надзорного ведомства. В адрес директора предприятия было внесено представление о незамедлительном погашении долга по зарплате, а также о начислении компенсации в 126 тысяч за нарушение срока выплат.

- Кроме того, прокурор в отношении директора МУПа возбудил дело об административном правонарушении по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». По результатам руководитель оштрафован на 20 тысыч рублей, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

На данный момент задолженность погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Не отдадим»: «Лыжня России» будет проходить в Нижнем Тагиле до 2022 года
В Екатеринбурге на 2,5 месяца подешевеет проезд в общественном транспорте
Остался без связи: пассажир «Кольцово» пытался вывезти два чемодана деталей для мобильников
Энергетика юбиляров: как работают подстанции ФСК ЕЭС
В Невьянске посадили директора компании, укравшего у своего поставщика 18 тонн лома
Кинотеатр, фуд-корт и качели: екатеринбуржцев зовут обсудить благоустройство сквера Белинского
Свердловчанин разом погасил 20 долгов, узнав, что не сможет поехать за границу
Мэрия Алапаевска даст жителям сгоревшего дома временные квартиры
В Екатеринбурге ищут водителя, сбившего двух девушек-подростков
В Екатеринбурге из-за повреждения на сетях в 40 домах остынут батареи
В Алапаевске из горящего дома спасли двух человек: они отравились угарным газом
Свердловские полицейские спасли замерзавших на трассе водителя и его родителей
Екатеринбурженки выиграли международный турнир по синхронному катанию на коньках в Хорватии
В Екатеринбурге в начале рабочей недели потеплеет до -2
В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии сократится число троллейбусов на Химмаше
В Екатеринбурге легковушка протаранила автобус
Житель Нижнего Тагила решил обокрасть квартиру друга, когда узнал, что того задержала полиция
На улице Патриса Лумумбы из 14-этажного дома эвакуировали 45 человек
Из-за обильных снегопадов на Урале произошло больше 100 ДТП
Уральца, обматерившего проводника поезда, оштрафовали на 1500 рублей
В Тавде полицейский патруль предотвратил взрыв частного дома
В уральском поселке построят школу за 560 миллионов, чтобы дети учились в одну смену
В Серове 7-летний мальчик разбился, катаясь с мамой на «бублике»
Владелец сети магазинов «Елисей» стал первым свердловчанином, которого укусил клещ в 2019 году
В Екатеринбурге за миллион отремонтируют памятник «Седой Урал»