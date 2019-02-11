В Тавде прокуратура заставила руководство МУПа выплатить сотрудникам 9,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:18 2019-02-11T10:18:39+03:00

В течение двух месяцев зарплату не получали 314 человек

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В Тавде прокуратура помогла работникам МУП «Тавдинские инженерные системы» наконец-то получить свою зарплату. В конце прошлого года выплаты вдруг приостановились, в результате чего 314 человек недополучили 9,6 миллиона рублей.

С мертвой точки дело сдвинулось только после вмешательства надзорного ведомства. В адрес директора предприятия было внесено представление о незамедлительном погашении долга по зарплате, а также о начислении компенсации в 126 тысяч за нарушение срока выплат.

- Кроме того, прокурор в отношении директора МУПа возбудил дело об административном правонарушении по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». По результатам руководитель оштрафован на 20 тысыч рублей, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

На данный момент задолженность погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU