В Невьянске посадили директора компании, укравшего у своего поставщика 18 тонн лома

СЕГОДНЯ 09:12 2019-02-11T10:31:30+03:00

В колонии руководитель проведет почти три года

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В Невьянске осужден бывший гендиректор промышленной компании. Михаила Нечаева признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Мужчина сообщил руководителю фирмы-поставщика, что он открывает новую производственную площадку в Березовском и предложил поставить туда металл с последующей оплатой. Партнеры привезли 9 тонн лома меди, 6 тонн лома латуни, 3,8 тонны лома бронзы, однако своих 4,5 миллиона так и не дождались.

- Сведения о расширении компании были ложными. Поставленный металл бывший генеральный директор обратил в свою пользу и распорядился по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе областно прокуратуры.

Суд приговорил руководителя к 2 годам и 9 месяцам колонии общего режима. Кроме того, с Михаила Нечаева взысканы 4,5 миллиона рублей в счет возмещения материального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU