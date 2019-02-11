2019-02-11T08:47:58+03:00
Общество

Кинотеатр, фуд-корт и качели: екатеринбуржцев зовут обсудить благоустройство сквера Белинского

Сейчас здесь красуются только многочисленные заборы с колючей проволокой
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: проект архитектурной студии RockФото: проект архитектурной студии Rock
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Жителей Екатеринбурга приглашают на обсуждение концепции благоустройства сквера возле корпуса УрФУ на улице Белинского. Сейчас здесь слишком узкие тротуары, большое количество заборов, в том числе с колючей проволокой и совсем нет никакой интерактивности.

Архитекторы представили два проекта по преображению зеленой зоны - ознакомиться подробно с ними можно на сайте Администрации Октябрьского района.

Фото: проект архитектурной студии Rock

Фото: проект архитектурной студии Rock

В пером эскизе предлагается показать всю историю сквера Белинского - от истоков до сегодняшнего дня через зонирование. Здесь планируют обустроить велодорожку, сопртивную площадку, фуд-корт и даже кинотеатр.

Фото: проект архитектурной студии Rock

Фото: проект архитектурной студии Rock

- Цель: вернуть жизнь в парк можно путем наслоения истории, ритмов жизни - это воплощается в цепи площадей, формирующих различный ход событий. Раньше тут было поле - это первый слой, содержащий событийность и многофункциональность. Затем важный период войны - это активные ритмы спадов и подъемов, жизненных ожиданий и затишья. После войны здесь были высажены тополя в честь возвращения людей с фронта - тополя несут ценность, светлую память. Последний слой - сегодняшний день, несущий бремя памяти, - говорится в описании.

Фото: проект архитектурной студии Rock

Фото: проект архитектурной студии Rock

Во втором случае авторы намерены сконцентрироваться на реке, которая пронизывает сквер, словно красная нить. Именно на ней и будут сосредоточены все активности сквера.

Фото: проект архитектурной студии Rock

Фото: проект архитектурной студии Rock

Обсуждение эскизных проектов пройдет 15 февраля с 16:00 по адресу: улица Луначарского, 217.

ИСТОЧНИК KP.RU

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