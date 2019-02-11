Свердловчанин разом погасил 20 долгов, узнав, что не сможет поехать за границу

СЕГОДНЯ 07:57 2019-02-11T07:58:43+03:00

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Судебные приставы добились погашения долгов от злостного неплательщика из Каменск-Уральского. Долгое время мужчина игнорировал штрафы, выписанные ему за нарушение правил дорожного движения. В общей сложности водитель накопил 20 квитанций на сумму 19300 рублей.

- Задолженность по штрафам ГИБДД была погашена в полном объеме после того, как судебный пристав-исполнитель ограничил должника в специальном праве на управление транспортным средством и вынес постановление о временном ограничении выезда за пределы РФ, - сообщили в УФССП по Свердловской области.

Не желая становиться пешеходом и не иметь возможности отдыхать за рубежом, мужчина в кратчайшие сроки разом погасил всю сумму долга.

ИСТОЧНИК KP.RU