2019-02-11T07:36:47+03:00
Общество

Мэрия Алапаевска даст жителям сгоревшего дома временные квартиры

Пока люди вынуждены ютиться у родственников
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Жильцы горевшего в Алапаевске двухэтажного дома получат временные квартиры. Инцидент произошел накануне вечером, когда вдруг загорелась одна из квартир на втором этаже. Поскольку дом деревянный, пламя молниеносно распространилось по постройке, и уже через пять минут площадь пожара составляла 300 квадратных метров.

Один подъезд огнеборцам отстоять удалось, а вот во втором выгорели четыре квартиры: одна на первом этаже и три на втором. Кроме того, сильно повреждена крыша здания.

- С огнем боролись 13 единиц пожарной техники, 34 человека. Причина пожара устанавливается, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Все жители дома пока разместились у родственников. Сегодня в администрации состоится встреча с жителями, где будет решаться вопрос о предоставлении им временного жилья и оказании помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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