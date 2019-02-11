В Екатеринбурге ищут водителя, сбившего двух девушек-подростков

СЕГОДНЯ 07:13 2019-02-11T07:20:03+03:00

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ГИБДД Екатеринбурга разыскивает очевидцев ДТП, в котором пострадали два несовершеннолетних пешехода. Авария произошла еще вечером 20 января на улице Малышева,1. Водитель иномарки сбил на перекрестке девушек 16 и 17 лет.

- Неустановленный водитель, предположительно на Toyota Camry, двигался по улице Репина со стороны Крауля в сторону Московской. Пешеходы переходили проезжую часть на разрешающий зеленый сигнал светофора. После наезда на девушек водитель с места ДТП скрылся, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Пострадавшие самостоятельно обратились в травмпункт горбольницы Ревды, медики диагностировали у них множественные ушибы тела.

Свидетелей аварии просят помочь в поисках скрывшегося водителя, позвонив в Госавтоинспекцию Екатеринбурга по телефонам: 8-908-632-43-67 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU