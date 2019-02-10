В Екатеринбурге из-за повреждения на сетях в 40 домах остынут батареи

СЕГОДНЯ 16:34 2019-02-10T16:37:06+03:00

За последнюю неделю на Химмаше произошла сразу череда коммунальных ЧП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге на Химмаше из-за очередной коммунальной аварии на сетях 40 домов останутся без тепла. Специалисты планируют остудить батареи 11 февраля с 12:00 до 16:00.

- Подача теплоносителя будет отключена в связи с ремонтными работами по устранению повреждения на компенсаторе между ТК-31 и ТК-16, - сообщили в пресс-службе «Химмаш Энерго».

Под отключение попадают дома по адресам: улица Профсоюзная 12, 14, 45, 49, Исетская 10, Караванная 11, Орденоносцев 2, 4, 6 ,8, 10, Тружеников 2, 2а, 3, Грибоедова 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 6А, 6б, 8, 9, 10, 12б, 11а, 7, 11, Бородина 11а,11в, Косарева 1,1а, 1б, 3, 5, 7, Димитрова 1 и частный дом на Пархоменко 8.

За последнюю неделю на Химмаше произошла сразу череда коммунальных ЧП. Так, несколько дней назад здесь случились несколько прорывов на сетях насосного завода.

ИСТОЧНИК KP.RU