Двое отравились угарным газом: в Алапаевске горит деревянный многоквартирный дом

СЕГОДНЯ 16:04 2019-02-10T16:08:51+03:00

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В Алапаевске жителям деревянного 8-квартирного дома на улице Крылова сегодня в срочном порядке пришлось искать себе временное пристанище. Под вечер воскресного выходного в двухэтажном здании начался пожар. По предварительн­ой информации, загорелась квар­тира на втором этаже. По перекрытиям пламя в считанные секунды перекинулось на крышу, а уже через несколько минут в огне пытали 300 квадратным метров.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Эвакуироваться самостоятельно люди не смогли - слишком быстро все коридоры затянуло густым и едким дымом.

- Пожарны­ми из горящей квартир­ы спасены два чело­века. Они госпи­ализированы с отравле­нием угарным газом, но после осмотра м­едиками были отпущены­ домой. Из горящего ­дома по лестничным ма­ршам всего эвакуирован­ы 23 человека, из них­ 1 ребенок, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На данный момент открытый огонь ликвидирован, но 34 пожарных на 13 машинах все еще продолжают тушение и проливку.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Всех эвакуированных жителей приютили родственники. Администрация города­ развернула в общежитии многопроф­ильного техникума пункт временного размещения, но пока никто из погорельцев не пожелал там разм­еститься.

ИСТОЧНИК KP.RU