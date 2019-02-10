Двое отравились угарным газом: в Алапаевске горит деревянный многоквартирный дом
В Алапаевске жителям деревянного 8-квартирного дома на улице Крылова сегодня в срочном порядке пришлось искать себе временное пристанище. Под вечер воскресного выходного в двухэтажном здании начался пожар. По предварительной информации, загорелась квартира на втором этаже. По перекрытиям пламя в считанные секунды перекинулось на крышу, а уже через несколько минут в огне пытали 300 квадратным метров.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Эвакуироваться самостоятельно люди не смогли - слишком быстро все коридоры затянуло густым и едким дымом.
- Пожарными из горящей квартиры спасены два человека. Они госпиализированы с отравлением угарным газом, но после осмотра медиками были отпущены домой. Из горящего дома по лестничным маршам всего эвакуированы 23 человека, из них 1 ребенок, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
На данный момент открытый огонь ликвидирован, но 34 пожарных на 13 машинах все еще продолжают тушение и проливку.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Всех эвакуированных жителей приютили родственники. Администрация города развернула в общежитии многопрофильного техникума пункт временного размещения, но пока никто из погорельцев не пожелал там разместиться.
ИСТОЧНИК KP.RU