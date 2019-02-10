2019-02-10T16:08:51+03:00
Происшествия

Двое отравились угарным газом: в Алапаевске горит деревянный многоквартирный дом

Площадь пожара 300 «квадратов»
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Алапаевске жителям деревянного 8-квартирного дома на улице Крылова сегодня в срочном порядке пришлось искать себе временное пристанище. Под вечер воскресного выходного в двухэтажном здании начался пожар. По предварительн­ой информации, загорелась квар­тира на втором этаже. По перекрытиям пламя в считанные секунды перекинулось на крышу, а уже через несколько минут в огне пытали 300 квадратным метров.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Эвакуироваться самостоятельно люди не смогли - слишком быстро все коридоры затянуло густым и едким дымом.

- Пожарны­ми из горящей квартир­ы спасены два чело­века. Они госпи­ализированы с отравле­нием угарным газом, но после осмотра м­едиками были отпущены­ домой. Из горящего ­дома по лестничным ма­ршам всего эвакуирован­ы 23 человека, из них­ 1 ребенок, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На данный момент открытый огонь ликвидирован, но 34 пожарных на 13 машинах все еще продолжают тушение и проливку.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Всех эвакуированных жителей приютили родственники. Администрация города­ развернула в общежитии многопроф­ильного техникума пункт временного размещения, но пока никто из погорельцев не пожелал там разм­еститься.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге из-за повреждения на сетях в 40 домах остынут батареи
Свердловские полицейские спасли замерзавших на трассе водителя и его родителей
Екатеринбурженки выиграли международный турнир по синхронному катанию на коньках в Хорватии
В Екатеринбурге в начале рабочей недели потеплеет до -2
В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии сократится число троллейбусов на Химмаше
В Екатеринбурге легковушка протаранила автобус
Житель Нижнего Тагила решил обокрасть квартиру друга, когда узнал, что того задержала полиция
На улице Патриса Лумумбы из 14-этажного дома эвакуировали 45 человек
Из-за обильных снегопадов на Урале произошло больше 100 ДТП
Уральца, обматерившего проводника поезда, оштрафовали на 1500 рублей
В Тавде полицейский патруль предотвратил взрыв частного дома
В уральском поселке построят школу за 560 миллионов, чтобы дети учились в одну смену
В Серове 7-летний мальчик разбился, катаясь с мамой на «бублике»
Владелец сети магазинов «Елисей» стал первым свердловчанином, которого укусил клещ в 2019 году
В Екатеринбурге за миллион отремонтируют памятник «Седой Урал»