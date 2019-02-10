Свердловские полицейские спасли замерзавших на трассе водителя и его родителей

СЕГОДНЯ 11:18 2019-02-10T11:20:43+03:00

Машина заглохла, когда на улице было -30 и началась метель

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Свердловские гаишники продолжают в усиленном режиме патрулировать региональные трассы. Несмотря на то, что морозы постепенно стихают, в северных районах области периодически еще сильно подмораживает, а водители частенько оказываются заложниками капризов погоды.

Так, на трассе Екатеринбург-Тюмень экипаж ДПС в составе лейтенанта Александра Юркевича и старшего прапорщика Андрея Чухломина на 150 километре дороги заметили на обочине одиноко стоящую Тойота-Селика. На улице в это время было -30 и метель.

- Выяснилось, что у автомобиля заглох двигатель, и машина быстро остывала. Но благодаря слаженным действиям полицейских неисправная машина была отбуксирована в автосервис. Водитель и его родители были спасены, - рассказали в МО МВД «Камышловский».

Автоинспекторы напоминают, в случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой машины либо другими ЧП необходимо немедленно сообщить об этом в оперативные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU