Свердловские полицейские спасли замерзавших на трассе водителя и его родителей
Свердловские гаишники продолжают в усиленном режиме патрулировать региональные трассы. Несмотря на то, что морозы постепенно стихают, в северных районах области периодически еще сильно подмораживает, а водители частенько оказываются заложниками капризов погоды.
Так, на трассе Екатеринбург-Тюмень экипаж ДПС в составе лейтенанта Александра Юркевича и старшего прапорщика Андрея Чухломина на 150 километре дороги заметили на обочине одиноко стоящую Тойота-Селика. На улице в это время было -30 и метель.
- Выяснилось, что у автомобиля заглох двигатель, и машина быстро остывала. Но благодаря слаженным действиям полицейских неисправная машина была отбуксирована в автосервис. Водитель и его родители были спасены, - рассказали в МО МВД «Камышловский».
Автоинспекторы напоминают, в случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой машины либо другими ЧП необходимо немедленно сообщить об этом в оперативные службы.
ИСТОЧНИК KP.RU