2019-02-10T10:37:24+03:00
Спорт

Екатеринбурженки выиграли международный турнир по синхронному катанию на коньках в Хорватии

Серебро и бронза достались командам из США
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: группа Вконтакте "Синхронное катание - Synchronized Skating"Фото: группа Вконтакте "Синхронное катание - Synchronized Skating"
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Команда синхронисток-фигуристок ДЮСШ «Юность» пополнили копилку своих наград золотом международного турнира в Хорватии - «Zagreb Snowflakes Trophy 2019». Соревнования проходили в два этапа: в первый день спортсменки выступали с короткой программой, во второй - с произвольной. По сумме набранных баллов уралочки не оставили соперницам даже малейшего шанса на победу.

Фото: группа Вконтакте "Синхронное катание - Synchronized Skating"

Фото: группа Вконтакте "Синхронное катание - Synchronized Skating"

- Команда юниоров выступила триумфально, - рассказали в пресс-службе спортивной школы. - Уральские спортсменки завоевали золото, оставив других участниц далеко позади. Отрыв составил более 20 баллов.

Фото: группа Вконтакте "Синхронное катание - Synchronized Skating"

Фото: группа Вконтакте "Синхронное катание - Synchronized Skating"

В общей сложности в турнире принимали участие 10 команд из США, Финляндии, Швеции, Венгрии, Италии, Хорватии и России. Серебро и бронзу завоевали американские синхронистки.

Фото: группа Вконтакте "Синхронное катание - Synchronized Skating"

Фото: группа Вконтакте "Синхронное катание - Synchronized Skating"

ИСТОЧНИК KP.RU

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