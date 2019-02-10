В Екатеринбурге в начале рабочей недели потеплеет до -2

СЕГОДНЯ 08:16 2019-02-10T08:19:41+03:00

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Суровая уральская погода, кажется, сжалилась над екатеринбуржцами. Почти две недели в уральской столице стояли 30-градусные морозы. К выходным наконец пришла настоящая и долгожданная оттепель - столбики термометров не опускались ниже -10. А в первые дни новой рабочей недели погода еще улучшится.

В понедельник, 11 февраля, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, местами небольшой снег. Днем температура воздуха составит -2, -7 градусов, ночью -7, -12. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.

Во вторник, 12 февраля, будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем ожидается -2, -6 градусов, ночью -8, -13. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU