2019-02-10T08:19:41+03:00
Общество

В Екатеринбурге в начале рабочей недели потеплеет до -2

И наконец-то город перестанет заваливать снегом
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Суровая уральская погода, кажется, сжалилась над екатеринбуржцамиСуровая уральская погода, кажется, сжалилась над екатеринбуржцамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Суровая уральская погода, кажется, сжалилась над екатеринбуржцами. Почти две недели в уральской столице стояли 30-градусные морозы. К выходным наконец пришла настоящая и долгожданная оттепель - столбики термометров не опускались ниже -10. А в первые дни новой рабочей недели погода еще улучшится.

В понедельник, 11 февраля, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, местами небольшой снег. Днем температура воздуха составит -2, -7 градусов, ночью -7, -12. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.

Во вторник, 12 февраля, будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем ожидается -2, -6 градусов, ночью -8, -13. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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