В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии сократится число троллейбусов на Химмаше
В Екатеринбурге на неопределенный срок изменится расписание работы городского общественного транспорта.
Из-за аварии на теплосетях произошло подтопление электроподстанции, которая питает троллейбусы, курсирующие с микрорайона Химмаш.
- В связи с переключением на резервную подстанцию с понижением нагрузки, с 11 февраля и до полного устранения аварии и просушки электрооборудования будут вынужденно увеличены интервалы движения на троллейбусных маршрутах № 1 и N 6, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Восполнить временные потери постараются автобусами. Для этого Администрация поручила пеервозчикам маршрутов № 19, 38 и 039 увеличить количество своего транспорта на линиях.
ИСТОЧНИК KP.RU