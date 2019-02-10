В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии сократится число троллейбусов на Химмаше

СЕГОДНЯ 07:41 2019-02-10T08:20:26+03:00

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В Екатеринбурге на неопределенный срок изменится расписание работы городского общественного транспорта.

Из-за аварии на теплосетях произошло подтопление электроподстанции, которая питает троллейбусы, курсирующие с микрорайона Химмаш.

- В связи с переключением на резервную подстанцию с понижением нагрузки, с 11 февраля и до полного устранения аварии и просушки электрооборудования будут вынужденно увеличены интервалы движения на троллейбусных маршрутах № 1 и N 6, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Восполнить временные потери постараются автобусами. Для этого Администрация поручила пеервозчикам маршрутов № 19, 38 и 039 увеличить количество своего транспорта на линиях.

ИСТОЧНИК KP.RU