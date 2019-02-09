В Екатеринбурге легковушка протаранила автобус
Никто из людей не пострадал
У автобуса был серьезно поврежден бампер. Фото: ДТП Екатеринбурга, vk.com
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На улице Амундсена в Екатеринбурге днем произошла авария с участием общественного транспорта. Легковой автомобиль врезался в маршрутный автобус.
- В аварии никто из людей не пострадал, только транспортные средства, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
У автобуса был сильно поврежден правый бок бампера. То же самое и у легковушки. Движение на дороге после столкновения не остановилось, так как маршрутку и машину отнесло к обочине.
В аварии пострадали только транспортные средства. Фото: ДТП Екатеринбурга, vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU