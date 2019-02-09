В Екатеринбурге легковушка протаранила автобус

СЕГОДНЯ 16:28 2019-02-09T16:32:22+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Амундсена в Екатеринбурге днем произошла авария с участием общественного транспорта. Легковой автомобиль врезался в маршрутный автобус.

- В аварии никто из людей не пострадал, только транспортные средства, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

У автобуса был сильно поврежден правый бок бампера. То же самое и у легковушки. Движение на дороге после столкновения не остановилось, так как маршрутку и машину отнесло к обочине.

В аварии пострадали только транспортные средства. Фото: ДТП Екатеринбурга, vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU