2019-02-09T16:32:22+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге легковушка протаранила автобус

Никто из людей не пострадал
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
У автобуса был серьезно поврежден бампер. Фото: ДТП Екатеринбурга, vk.comУ автобуса был серьезно поврежден бампер. Фото: ДТП Екатеринбурга, vk.com
Изменить размер текста:

На улице Амундсена в Екатеринбурге днем произошла авария с участием общественного транспорта. Легковой автомобиль врезался в маршрутный автобус.

- В аварии никто из людей не пострадал, только транспортные средства, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

У автобуса был сильно поврежден правый бок бампера. То же самое и у легковушки. Движение на дороге после столкновения не остановилось, так как маршрутку и машину отнесло к обочине.

В аварии пострадали только транспортные средства. Фото: ДТП Екатеринбурга, vk.com

В аварии пострадали только транспортные средства. Фото: ДТП Екатеринбурга, vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24