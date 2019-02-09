Житель Нижнего Тагила решил обокрасть квартиру друга, когда узнал, что того задержала полиция

СЕГОДНЯ 15:59 2019-02-09T15:59:06+03:00

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Как говорится, с такими друзьями и врагов не надо. Полиция Нижнего Тагила задержала 38-летнего местного жителя, который решил обокрасть своего друга. Ранее того задержали за наркоторговлю и взяли под стражу. Мужчина попросил друга сходить к нему домой и привезти необходимые документы. Тот так и сделал. Однако потом подумал, что друг его все равно на волю выйдет нескоро, а значит и вещи, что лежат у него в квартире, ему не нужны. Добычей злоумышленника стали пылесос, DVD-плеер и кухонная посуда. Однако вор не учел, что в квартире живет также и мать его друга. Она то и написала заявление в полицию.

- Ущерб, причиненный злоумышленником, потерпевшая оценила в 3500 рублей, - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области.

Теперь злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU