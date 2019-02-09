На улице Патриса Лумумбы из 14-этажного дома эвакуировали 45 человек
На втором этаже высотки загорелась квартира
Среди эвакуированных - 12 детей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во втором часу ночи на улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге загорелась квартира на втором этаже в 14-этажной высотке. На место ЧП выезжало пять пожраных машин и 15 сотрудников МЧС.
- На площади 20 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожарно-спасательные подразделения по лестничным маршам эвакуировали 45 человек, в том числе 12 детей.
Пожар был полностью потушен к пятому часу ночи.
ИСТОЧНИК KP.RU