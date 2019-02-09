2019-02-09T07:26:35+03:00
Происшествия

Из-за обильных снегопадов на Урале произошло больше 100 ДТП

Пострадали девять человек
Данил СВЕЧКОВ
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55 аварий произошло в Екатеринбурге.55 аварий произошло в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области из-за плохой погоды произошло больше 100 ДТП. Из них 55 - в Екатеринбурге. При этом пострадало девять человек. Из-за этого в ГИБДД решили напомнить автомобилистам правила поведения на дороге в гололед и снегопад.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями и выпадением сверхнормативных осадков на территории области резко увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, - сообщают в УГИБДД по Свердловской области. - Особое внимание водителям необходимо обратить на соблюдение скоростного режима и дистанции до впереди идущего транспортного средства.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что при такой погоде автомобиль не может сразу остановиться. По возможности, лучше вообще не садиться за руль в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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