Из-за обильных снегопадов на Урале произошло больше 100 ДТП

СЕГОДНЯ 07:26 2019-02-09T07:26:35+03:00

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В Свердловской области из-за плохой погоды произошло больше 100 ДТП. Из них 55 - в Екатеринбурге. При этом пострадало девять человек. Из-за этого в ГИБДД решили напомнить автомобилистам правила поведения на дороге в гололед и снегопад.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями и выпадением сверхнормативных осадков на территории области резко увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, - сообщают в УГИБДД по Свердловской области. - Особое внимание водителям необходимо обратить на соблюдение скоростного режима и дистанции до впереди идущего транспортного средства.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что при такой погоде автомобиль не может сразу остановиться. По возможности, лучше вообще не садиться за руль в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU