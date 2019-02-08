2019-02-08T16:46:38+03:00
Общество

Уральца, обматерившего проводника поезда, оштрафовали на 1500 рублей

Суд признал, что он унизил честь и достоинство сотрудника поезда
Данил СВЕЧКОВ
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За проводника заступилась транспортная прокуратура.За проводника заступилась транспортная прокуратура.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Транспортной прокуратуре пришлось заступиться за честь и достоинство женщины, работающей проводников в поезде сообщением Барнаул - Москва. Дело в том, что один из пассажиров во время движения оскорбил ее.

- Установлено, что 1 ноября 2018 года в пути пассажир в ходе возникшего конфликта с проводником выразился в адрес последней грубой нецензурной бранью, тем самым оскорбив ее честь и достоинство, - сообщают в Уральской транспортной прокуратуре. - По результатам проверки заместителем Свердловского транспортного прокурора в отношении пассажира возбуждено дело об административном правонарушении - оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

Суд признал грубияна виновным и оштрафовал его на 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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