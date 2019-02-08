В Тавде полицейский патруль предотвратил взрыв частного дома
В Тавде наряд патрульно-постовой службы спас семью и помог людям не лишиться крыши над головой. В ту смену экипаж, как обычно, объезжал улицы своего участка, как вдруг заметил черный дым, поднимающийся над частным сектором на улице 4-я Пятилетка.
Не раздумывая, старшие сержанты Денис Шабанов и Сергей Азанов, младший сержант Александр Дорофеев и стажёр Александр Пардаеев бросились на помощь людям, на бегу вызывая пожарных.
Фото: МО МВД России «Тавдинский»
- Полицейские приняли решение разделиться. Один сотрудник приступил к оповещению жителей ближайших домов, остальные пробрались в дом, чтобы эвакуировать жильцов, - рассказали в МО МВД России «Тавдинский». - Кроме того, стражи порядка обнаружили в жилище два газовых баллона, которые они своевременно вынесли на улицу на безопасное от дома расстояние.
Вслед за этим на место происшествия прибыли огнеборцы. Пламя повредило крышу дома и второй этаж. Из людей, к счастью, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU