2019-02-08T15:03:41+03:00
Недвижимость

В уральском поселке построят школу за 560 миллионов, чтобы дети учились в одну смену

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Администрации ГО ПервоуральскФото: пресс-служба Администрации ГО Первоуральск
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К 2025 года по указу президента России все школьники должны будут учиться только в первую смену. Одним из первых задачу выполнит поселок Билимбай в Первоуральском округе. Для этого здесь необходимо построить всего одну новую школу.

Согласно проекту, образовательное учреждение будет состоять из двух секций – трех и четырех этажей и появился улице Бахчиванджи, на месте бывшей школы №23, которую снесли из-за ветхости. Ориентировочная стоимость объекта - 560 миллионов рублей.

- Место, выбранное для строительства, равноудалено от всех окраин поселка. То есть все дети будут проходить до школы одинаковое расстояние. По нормативам в новой школе у учащихся будет свой стадион с беговой дорожкой длиной не менее 100 метров. В школе будут предусмотрены спальные помещения и игровые комнаты для первоклассников. У каждого класса по проекту должна быть собственная раздевалка, - отметил директор Первоуральского «Управления капитального строительства» Алексей Черных.

Сейчас в поселке Билимбай существует только школа № 22, но она работает в две смены и, несмотря на это, переполнена. Вторая школа должна будет открыть свои двери 1 сентября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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