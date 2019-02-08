В уральском поселке построят школу за 560 миллионов, чтобы дети учились в одну смену
К 2025 года по указу президента России все школьники должны будут учиться только в первую смену. Одним из первых задачу выполнит поселок Билимбай в Первоуральском округе. Для этого здесь необходимо построить всего одну новую школу.
Согласно проекту, образовательное учреждение будет состоять из двух секций – трех и четырех этажей и появился улице Бахчиванджи, на месте бывшей школы №23, которую снесли из-за ветхости. Ориентировочная стоимость объекта - 560 миллионов рублей.
- Место, выбранное для строительства, равноудалено от всех окраин поселка. То есть все дети будут проходить до школы одинаковое расстояние. По нормативам в новой школе у учащихся будет свой стадион с беговой дорожкой длиной не менее 100 метров. В школе будут предусмотрены спальные помещения и игровые комнаты для первоклассников. У каждого класса по проекту должна быть собственная раздевалка, - отметил директор Первоуральского «Управления капитального строительства» Алексей Черных.
Сейчас в поселке Билимбай существует только школа № 22, но она работает в две смены и, несмотря на это, переполнена. Вторая школа должна будет открыть свои двери 1 сентября 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU