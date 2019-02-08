2019-02-08T12:51:45+03:00
Происшествия

Владелец сети магазинов «Елисей» стал первым свердловчанином, которого укусил клещ в 2019 году

Паразит укусил его во время поездки в Сочи
Олег Галимов
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Фото: Instagram Александра ОглоблинаФото: Instagram Александра Оглоблина
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В Свердловской области зарегистрирован первый укус клеща. Пострадавшим от паукообразного стал известный бизнесмен, владелец сети магазинов «Елисей» Александр Оглоблин. Он написал об этом у себя в Instagram.

Фото: Instagram Александра Оглоблина

Фото: Instagram Александра Оглоблина

- Давеча заработал сомнительную славу в Свердловском центре эпидемиологии, как первый человек, которого укусил клещ в этом 2019 году в нашей области! – написал Оглоблин. - На улице было -32С, а я туда приехал с клещом, чтоб проверить этого «товарища», которого снял со своего живота, на вирусы. Оказался чист, и невинен... Как я, так и клещ, которого я, похоже, привез из Сочи!

В управлении Роспотребнадзора случай укуса подтвердили и сказали, что больше случаев пока не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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