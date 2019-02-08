2019-02-08T12:26:37+03:00
Общество

В Екатеринбурге за миллион отремонтируют памятник «Седой Урал»

Монумент должны укрепить и облагородить прилегающую к нему территорию
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге ищут подрядчика, который возьмется за ремонт памятника «Седой Урал» на площади Обороны. Как сообщается на сайте госзакупок, за работы Администрация города готова заплатить 1 миллион 42 тысячи рублей.

- Компании, выигравшей тендер, предстоит разобрать облицовку из тесаного камня, демонтировать бетонную подготовку, поставить каркас из арматурной сетки для установки плит, а затем сделать облицовку стен, ступеней и крышки парапета гранитными полированными плитами, - говорится в техзадании.

Финалом работ должно стать обустройство партерного и обыкновенного газона возле монумента. Все необходимо закончить до 14 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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