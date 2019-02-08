В Екатеринбурге за миллион отремонтируют памятник «Седой Урал»
В Екатеринбурге ищут подрядчика, который возьмется за ремонт памятника «Седой Урал» на площади Обороны. Как сообщается на сайте госзакупок, за работы Администрация города готова заплатить 1 миллион 42 тысячи рублей.
- Компании, выигравшей тендер, предстоит разобрать облицовку из тесаного камня, демонтировать бетонную подготовку, поставить каркас из арматурной сетки для установки плит, а затем сделать облицовку стен, ступеней и крышки парапета гранитными полированными плитами, - говорится в техзадании.
Финалом работ должно стать обустройство партерного и обыкновенного газона возле монумента. Все необходимо закончить до 14 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU