2019-02-08T12:26:26+03:00
Общество

Гордума Екатеринбурга разрешила строить храм у Драмтеатра

Народные избранники одобрили изменения правил застройки
Лев Истомин
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Многие критикуют проект за масштабность. Однако в существующей застройке он будет только пятым по величине. Фото: проектная документацияМногие критикуют проект за масштабность. Однако в существующей застройке он будет только пятым по величине. Фото: проектная документация
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Депутаты Гордумы Екатеринбурга, входящие в состав комиссии по городскому хозяйству, одобрили изменения правил землепользования и застройки. Внесенные в документ изменения (окончательно их должны принять на ближайшем заседании думы) позволяют построить храм святой Екатерины на площади возле Театра драмы.

На внеочередном заседании думы Екатеринбурга рассмотрели только один вопрос. Измененный документ предусматривает перевод части сквера на набережной городского пруда из территории общего пользования в зону религиозного назначения, где можно возвести храм.

Фото: drama.prudekb.ru

Фото: drama.prudekb.ru

Вопрос о сохранении сквера на заседании не рассматривали. Поправки хотят окончательно принять 12 февраля.

Проект строительства религиозного сооружения спонсируют промышленные группы УГМК и РМК. Часть городских активистов критикуют застройку набережной и предлагают возвести храм в другом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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