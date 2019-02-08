В Екатеринбургских школах сняли карантин

СЕГОДНЯ 12:02 2019-02-08T12:16:31+03:00

Прививаться сейчас от гриппа уже поздно и опасно

За парты ученики могут вернуться уже завтра

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Для Екатеринбургских школьников сегодня закончились внеплановые каникулы в связи со всплеском ОРВИ. Об этом сегодня на брифинге в мэрии заявили медики и представители Роспотребнадзора.

- Идет снижение заболеваемости и нагрузки на кареты «скорой помощи», но ситуация остается острая, - сказал начальник Управления здравоохранения Денис Демидов. - Поэтому планируется сохранить не допуск не привитых детей.

Пустить учеников за парты, а также возобновить работу детских садов, в ведомстве разрешили уже с завтрашнего дня. Однако администрация пока это решение не утвердила.

- В любом случае учебный процесс возобновят не позже понедельника, - сказала глава Департамента образования Екатерина Сибирцева. - У нас есть списки привитых детей. Мы будем оповещать родителей, кому можно прийти в школу.

Медики также отметили, что прививаться сейчас от гриппа уже поздно и опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU