Ребенок в коме: на Урале по факту падения второклассника на горке возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:17 2019-02-08T11:19:19+03:00

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Вот уже неделю 8-летний Илья Арефьев из поселка Ис под Нижней Турой не выходит из комы. В тот злополучный день, 2 февраля, школьник с друзьями пошел после уроков покататься на горке - это одно из немногих развлечений, которые здесь доступны детям.

Однако прокатиться мальчишке так и не удалось. Поднимаясь по ледовым ступенькам, Илья поскользнулся, упал и сильно ударился головой. По словам родителей, помощи они дождались только спустя 12 часов - к этому времени сын уже был без сознания.

По факту получения ребенком черепно-мозгововй травмы следственным отделом по городу Лесной возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

- Будет устанавливаться степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего ребенка, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Кроме того, будет выясняться, насколько соответствует требованиям безопасности горка, построенная в общедоступном месте и предназначенная для использования, в том числе малолетними детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU