Крал по пять штук за раз: в Заречном поймали серийного угонщика велосипедов

СЕГОДНЯ 10:39 2019-02-08T10:43:16+03:00

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В Заречном посадили серийного вора, угонявшего велосипеды. Антона Пахомова признали виновным в краже с незаконным проникновением. За полтора месяца мужчина похитил 11 байков общей стоимостью 160 тысяч рублей.

Мишенью становился двухколесный транспорт, оставленный возле подъездов домов или припаркованный в колясочных.

Сначала вор был осторожен и крал по одному велосипеду, однако спустя три угона осмелел и, отправившись на дело в очередной раз, забирал уже по три, а то и по пять байков.

- При постановлении приговора суд учел, что на момент совершения преступлений Пахомов имел неснятую и непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Данное обстоятельство учтено в качестве отягчающего, так как образует рецидив преступлений, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд приговорил мужчину к 3,5 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU