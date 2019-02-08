2019-02-08T09:59:16+03:00
Авто

В Екатеринбурге на четыре месяца закроют проезд по дублеру улицы Серафимы Дерябиной

Здесь будут строить новую многоуровневую развязку
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Проехать нельзя будет на участке от дома № 49/1 до дома № 55/1Проехать нельзя будет на участке от дома № 49/1 до дома № 55/1Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральской столице на несколько месяцев будет ограничено движение транспорта по дублеру улицы Серафимы Дерябиной. C 11 февраля до 20 июня нельзя будет проехать на участке от дома № 49/1 до дома № 55/1.

В течение этого времени рабочие будут строить новую многоуровневую развязку на пересечении Серафимы Дерябиной и Объездной автодороги.

- На очередном этапе работ подрядчики планируют построить ливневую канализацию, уложить водопроводы, демонтировать и поставить новые опоры освещения, гранитные поребрики и подпорную стенку, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Из-за строительных работ изменится маршрут общественного транспорта № 047, курсирующего от Громова до Трактовой. От «Громова» рейсы вместо улиц Начдива Онуфриева - дублер Серафимы Дерябиной - Бардина пойдут по Громова - Начдива Онуфриева - Чкалова - Бардина и далее по маршруту. В обратном направлении автобусы проследуют по Бардина - Громова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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