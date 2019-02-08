2019-02-08T09:44:37+03:00
Общество

Вся жизнь - игра: на Урале бухгалтер кофейни украла 6 миллионов ради ставки в он-лайн казино

Теперь женщине грозит до 10 лет колонии
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Свою вину женщина призналаСвою вину женщина призналаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Каменске-Уральском на скамье подсудимых оказалась бухгалтер одной из городских кофеен. Женщина не смогла совладась с пристрастием к азартным играм. Когда своих себережений на ставки стало не хватать, обвиняемая решила по-тихому взять немного из рабочей кассы.

Но из здесь бухгалтер остановиться не смогла и в итоге обчистила кофейню на шесть миллионов рублей.

- С марта 2015 года по октябрь 2018 года женщина пользовалась отсутствием надлежащего контроля со стороны руководства предприятия и незаконно присвоила деньги, вверенные ей для исполнения служебных обязанностей, перечислив их с расчетного на свой личный банковский счет. Основная часть похищенных средств ею потрачена на азартные интернет-игры, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Свою вину женщина признала. Теперь ей грозит до 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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