2019-02-08T09:01:42+03:00
Общество

В Екатеринбурге закрылся старейших кинотеатр - «Колизей»

На данный момент синема опечатана новым руководством
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Кинотеатр покинула вся команда, работавшая бок о бок многие годыКинотеатр покинула вся команда, работавшая бок о бок многие годыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Старейший кинотеатр Екатеринбурга - «Колизей» - может навсегда закрыть свои двери для зрителей. Вся команда сотрудников, которая работала здесь бок о бок многие годы, уволилась. Поледним свой пост покидает замдиректора кинотеатров «Колизей» и «Салют» Станислав Словиковский.

Фото: Станислав Словиковский

Фото: Станислав Словиковский

- Финита ля комедия. На сегодняшний день кинотеатр опечатан новым руководством. Насколько мне известно, возобновлять кинопоказы не планируется. Лед тронулся! Покидаю пост! Свобода. Радует, что за эти годы удалось хорошенько исследовать три старейших здания города, стоящих на самом важном перекрестке. «Салют», «Совкино», «Колизей». Гештальт завершен, - написал в соцсети Словиковский.

Фото: Станислав Словиковский

Фото: Станислав Словиковский

Подводя итоги он отметил, что занялся «Колизеем» год назад и все это время в кинотеатре показывали только авторские картины на языке оригинала с субтитрами. Также были проведены десятки кинофестивалей, встреч с режиссерами и выставок: от современной фотографии до предметов африканского искусства.

- За 13 лет удалось превратить 4 зальник в 8 зальник. Увеличили долю авторского кино с 10 до 20 процентов. Благодаря этому (единственных на Урале!) нас включили в Европейскую Сеть Кинотеатров, - резюмировал Словиковский. - Было чертовски весело всем этим заниматься!

ИСТОЧНИК KP.RU

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