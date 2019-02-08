«Беги, Тимоша!»: в Каменск-Уральском приставы поймали домашнего тирана, находящегося в розыске

СЕГОДНЯ 08:12 2019-02-08T08:15:58+03:00

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В Каменск-Уральском судебные приставы задержали беглеца, скрывшегося от вынеения судебного приговора. Мужчину обвиняли в истязании своей возлюбленной. До назначения наказания его отпустили по подписку о невыезде, однако в день оглашения вердикта тиран исчез. Его сожительница настаивала на том, что понятия не имеет, где ее горе-ухажер.

- Несмотря на то, что женщина проходила по делу в качестве потерпевшей - подозреваемый с завидным постоянством причинял ей физическую и психологическую боль - гражданка продолжала состоять с ним в отношениях, терпеть насилие, всячески покрывать его и выгораживать. И если бы не ее обращение за медпомощью в травмпункт, о проделках домашнего тирана никто бы никогда не узнал, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Все это время, пока мужчину искали, он спокойно отсиживался у своей жертвы. Однако в очередной раз, когда приставы наведались к женщине, в квартире промелькнул беглец. Сомнения в том, что это подсудимый, отпали, когда потерпевшая вдруг истошно закричала: «Беги, Тимоша, беги без оглядки!».

Но далеко убежать домашний тиран не успел - приставы его задержали и передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU