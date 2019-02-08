2019-02-08T08:15:58+03:00
Общество

«Беги, Тимоша!»: в Каменск-Уральском приставы поймали домашнего тирана, находящегося в розыске

Вычислить истязателя помогли медики
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Каменск-Уральском судебные приставы задержали беглеца, скрывшегося от вынеения судебного приговора. Мужчину обвиняли в истязании своей возлюбленной. До назначения наказания его отпустили по подписку о невыезде, однако в день оглашения вердикта тиран исчез. Его сожительница настаивала на том, что понятия не имеет, где ее горе-ухажер.

- Несмотря на то, что женщина проходила по делу в качестве потерпевшей - подозреваемый с завидным постоянством причинял ей физическую и психологическую боль - гражданка продолжала состоять с ним в отношениях, терпеть насилие, всячески покрывать его и выгораживать. И если бы не ее обращение за медпомощью в травмпункт, о проделках домашнего тирана никто бы никогда не узнал, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Все это время, пока мужчину искали, он спокойно отсиживался у своей жертвы. Однако в очередной раз, когда приставы наведались к женщине, в квартире промелькнул беглец. Сомнения в том, что это подсудимый, отпали, когда потерпевшая вдруг истошно закричала: «Беги, Тимоша, беги без оглядки!».

Но далеко убежать домашний тиран не успел - приставы его задержали и передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ребенок в коме: на Урале по факту падения второклассника на горке возбудили уголовное дело
Крал по пять штук за раз: в Заречном поймали серийного угонщика велосипедов
В Екатеринбурге на четыре месяца закроют проезд по дублеру улицы Серафимы Дерябиной
Вся жизнь - игра: на Урале бухгалтер кофейни украла 6 миллионов ради ставки в он-лайн казино
В Екатеринбурге закрылся старейших кинотеатр - «Колизей»
В Кировграде на 23 года посадили влюбленную пару, сделавшую из съемной дачи нарколабораторию
На Среднем Урале после сильнейших морозов потеплеет до -6
Одного из охранников ЧОПа, избивавших директора «Эмы», отправили в изолятор
В Екатеринбурге из 23 подозрений на корь подтвердились 17
В Свердловской области проверили в деле вертолет санавиации, созданный уральскими конструкторами
В Тугулыме вынесли приговор водителю, врезавшемуся в остановку и погубившему пассажира
Охранников ТЦ, которые избили в Екатеринбурге бизнесмена, задержала полиция
Евгений Куйвашев создал рабочую группу, которая будет курировать создание Экспо-парка
Возле бывшего поста ГИБДД на Сибирском тракте уберут разворот со стороны Тюмени
Мэрия Екатеринбурга займется реставрацией городских граффити
На Урале ищут мужчину, ушедшего пешком из Режа в Екатеринбург
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам