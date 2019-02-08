В Кировграде на 23 года посадили влюбленную пару, сделавшую из съемной дачи нарколабораторию

СЕГОДНЯ 07:53 2019-02-08T10:30:48+03:00

Во время очередной варки парень впал в кому, медики буквально вытащили его с того света

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В Кировграде отправили за решетку молодую влюбленную парочку, которая варила и торговала наркотиками.

Никита Тупицын через интернет нашел поставщика, у которого купил лабораторное оборудование, химические реактивы и прекурсоры наркотических средств. Его подруга Ессения Белолипецкая оформила и оплатила заказы и их доставку в Екатеринбург.

Со всем своим багажом пара арендовала особняк в дачном кооперативе «Снежный». На первом этаже ребята обустроили свой быт, а на втором - нарколабораторию.

- Помещение оборудовали палаткой, нагревателем, вентиляторами, вытяжкой, стеклянными колбами, посудой, мерными стаканами, стеклянной и керамической воронками, канистрами и пластиковыми ёмкостями, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В общей сложности пара изготовила свыше 4,1 килограмма наркотического вещества.

Вычислить и задержать наркодилеров помогли медики. Во время варки наркотиков молодой человек надышался парами и впал в кому, после чего пассия отвезла его в больницу. Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, около недели чудом выживший гражданин находился в реанимации под охраной полицейских.

- За аренду половины дома производители смертельного зелья платили 50 тысяч рублей в месяц. Когда сыщики нагрянули с проверкой, обнаружили там весы, колбы и другой инвентарь, а также 3 килограмма 295 граммов сухой синтетики и 7 килограмм 147 граммов ингредиентов, - добавил полковник Горелых. - В доход государства был арестован «Лексус», на котором передвигался хозяин криминальной точки, кстати, даже не имея водительских прав.

Суд приговорил Никиту Тупицына к 11 годам колонии строгого режима, Ессению - к 12,5 годам колонии общего режима. Также возлюбленные должны выплатить штрафы в 450 и 300 тысяч рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU