На Среднем Урале после сильнейших морозов потеплеет до -6
Жители Свердловской области наконец-то смогут перестать одеваться как капуста - в длижайшие дни в регионе ожидается значительное потепление. Что особенно приятно - случится это в выходные.
В пятницу, 8 февраля, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, снег, местами метели. Днем температура воздуха составит -7, -12 градусов. Ветер юго-восточный, южный 5-10 метров в секунду.
В субботу, 9 февраля, сохранится переменная облачность и осадки. Днем столбики термометров покажут -10, -15 градусов, ночью будет -16, -21. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.
Воскресенье, 10 февраля, станет самым теплым днем на этой неделе. Синоптики обещают пасмурную погоду, но с прояснениями и небольшие снегопады. Днем ожидается -6, -11 градусов, ночью до -13, -18. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU