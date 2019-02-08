На Среднем Урале после сильнейших морозов потеплеет до -6

СЕГОДНЯ 07:28 2019-02-08T07:34:43+03:00

Самыми теплыми днями на этой неделе станут выходные

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Жители Свердловской области наконец-то смогут перестать одеваться как капуста - в длижайшие дни в регионе ожидается значительное потепление. Что особенно приятно - случится это в выходные.

В пятницу, 8 февраля, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, снег, местами метели. Днем температура воздуха составит -7, -12 градусов. Ветер юго-восточный, южный 5-10 метров в секунду.

В субботу, 9 февраля, сохранится переменная облачность и осадки. Днем столбики термометров покажут -10, -15 градусов, ночью будет -16, -21. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.

Воскресенье, 10 февраля, станет самым теплым днем на этой неделе. Синоптики обещают пасмурную погоду, но с прояснениями и небольшие снегопады. Днем ожидается -6, -11 градусов, ночью до -13, -18. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU